Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm F/3.5 Aspherical VM Type II

Компания Voigtlander пополнила ассортимент винтажных объективов моделью Color-Skopar 21mm F/3.5 Aspherical VM Type II, которая предназначена для камер с байонетом Leica M. Новинка характеризуется оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, в составе которой имеется асферическая линза, длиной 30 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, 10-лепестковой диафрагмой, цельнометаллическим корпусом, двумя расцветками и возможностью фокусироваться пальцем. Стоит отметить, что новинка предназначена для дальномерных цифровых и пленочных камер, но при помощи адаптера её можно установить и на беззеркальные цифровые фотокамеры. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 66 500 рублей.