Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 Aspherical SL II S

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 Aspherical SL II S, который предназначен для зеркальных камер с креплением Nikon F. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 28 мм, углом поля зрения 74,8°, максимальной диафрагмой f/2,8, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из семи элементов в шести группах, в том числе одним асферическим элементом, минимальной дистанцией для фокусировки 15 см, максимальным увеличением 1:2,3, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 66,3 мм, длиной 32,8 мм, массой 205 граммов, микроконтроллером для передачи EXIF-данных, черной и черной-серебристой расцветками. Цена объектива и дата начала продаж будут объявлены позже.

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 Aspherical SL II S, которая предназначена для полнокадровых зеркальных камер с креплением Nikon F. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 28 мм, углом поля зрения 74,8°, максимальной диафрагмой f/2,8, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из семи элементов в шести группах, в том числе одним асферическим элементом, минимальной дистанцией для фокусировки 15 см, максимальным увеличением 1:2,3, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 66,3 мм, длиной 32,8 мм, массой 205 граммов, микроконтроллером для передачи EXIF-данных, а также черной и черно-серебристой расцветками. Цена объектива и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Voigtlander Color-Skopar 28mm F2.8 Aspherical SL II S
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