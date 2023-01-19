Представлен объектив Voigtlander HELIAR 15mm F/4.5 Aspehrical

Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых сверхширокоугольных объективов моделью Voigtländer Heliar 15mm F/4.5 Aspherical, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Z-mount. Новинка характеризуется углом обзора 110° по диагонали, минимальной дистанцией для фокусировки 12 см, функцией передачи данных Exif, поддержкой стабилизации, резьбой для светофильтра 58 мм, 10-лепестковой диафрагмой от F4,5 до F22, оптической схемой из 11 элементов в 9 группах, габаритами 67,6:67 мм, массой 290 граммов, кольцом диафрагмы и комплектной блендой. Цена объектива составляет 915 долларов.

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