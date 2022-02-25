Представлен объектив Voigtlander Heliar 40mm F/2.8

Японская компания Cosina пополнила ассортимент компактных мануальных объективов моделью Voigtlander Heliar 40mm F/2.8 Aspherical, которая предназначена для камер Leica M (VM/L39). Новинка характеризуется фокусным расстоянием 40 мм, оптической схемой из пяти элементов в трех группах, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и минимальным F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 0.7 м, углом обзора 57°, резьбой для светофильтра 34 мм, диаметром Ø52 мм, длиной 21,2 мм, массой 131 грамм, латунным корпусом и комплектной блендой из алюминиевого сплава. Серебристая расцветка оценена в 591 доллар, а черная в 617 долларов. Продажи начнутся уже в следующем месяце.