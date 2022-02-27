Представлен объектив Voigtlander NOKTON 23mm F/1.2 Aspherical для Fuji X

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander NOKTON 23mm F/1.2 Aspherical, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm с крепления Fujifilm X. Новинка характеризуется оптической схемой из 11 элементов в 9 группах, 12-ти лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, диаметром 59.3 мм, длиной 43.8 мм, массой 214 граммов, комплектной блендой, электронными контактами для поддержки информации Exif, стабилизации и коррекции параллакса в видоискателе. Цена и дата начала продаж объектива будут объявлены позже.

Также японский производитель представил адаптер Voigtlander VM-E Close Focus Adapter II, который предназначен для использования объективов Voigtlander VM и Carl Zeiss ZM на камерах Sony с байонетом E. Особенностью новинки является геликоидом для приближения, позволяющий снимать ближе минимальной дистанции фокусировки объектива.

Комментарии и отзывы Voigtlander NOKTON 23mm F/1.2 Aspherical
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