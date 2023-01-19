Представлен объектив Voigtlander NOKTON 50mm F/1 Aspherical

Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Nokton 50mm F/1.0 Aspherical, которая создана для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1, поддержкой передачи данных Exif и системы стабилизации, ручной фокусировкой, оптической схемой из 9 элементов в 7 группах, углом обзора 47,9°, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, максимальным увеличением 1:6,84, габаритами 67,6:66,6 мм, резьбой для светофильтра 62 мм, массой 598 граммов, кольцом для управления диафрагмой и функцией помощи при фокусировке. Цена объектива составляет 1850 долларов.