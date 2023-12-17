Представлен объектив Voigtlander Nokton 40mm F/1.2

Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Nokton 40mm F/1.2 Aspherical для беззеркальных камер с байонетом Canon RF. Новинка характеризуется оптической схемой из 8 линз в 6 группах, 10-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2 и минимальным F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, углом обзора 54.9 градусов, электронными контактами для передачи данных EXIF, массой 400 граммов, максимальным коэффициентом увеличения 1:4.9, резьбой для светофильтра 58мм и комплектной фирменной блендой. Цена объектива не раскрывается.

Также была представлена модель Voigtlander Nokton Vintage Line 28mm F/1.5 Aspherical VM для байонета Leica M-mount, которая может похвастаться новой оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, 12-ти лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 50 см, углом обзора 74.5 градуса и резьбой для фильтра 43мм.
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