Представлен объектив Voigtlander Nokton 50mm F/1

Компания Cosina пополнила ассортимент сверхсветосильных объективов моделью Voigtlander Nokton 50mm F/1, предназначенной для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Canon RF. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, кольцом для управления диафрагмой, электронными контактами и возможностью передачи данных EXIF, оптической конструкцией из 9 элементов в 7 группах, в том числе асферической линзой с высокоточным шлифованием, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, углом поля зрения 48°, резьбой для светофильтра 67 мм, металлическим корпусом, массой 650 граммов и размерами 79:64 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.