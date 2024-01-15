Представлен объектив Yongnuo YN 11mm F/1.8S DA DSM WL

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов сверхширокоугольной моделью Yongnuo YN 11mm F/1.8S DA DSM WL, которая предназначена для камер формата APS-C с креплением Sony E. Ранее данный объектив был выпущена для байонета Nikon Z.

Новинка характеризуется системой автофокусировки, встроенной системой дистанционной фокусировки посредством беспроводного пульта с частотой 2.4 ГГц, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, оптической конструкцией из 10 линз в 9 группах, в том числе тремя элементами с низкой дисперсией, двумя со сверхнизкой дисперсией, тремя элементами с высоким показателем преломления и двумя асферическими линзами, минимальным расстоянием для фокусировки 15 см, максимальным увеличением 0.15х, резьбой для светофильтра 58 мм, размерами 66:69 мм, массой 260 граммов, переключателем режима работы диафрагмы, программируемой кнопкой, кольцом регулировки диафрагмы и разъемом USB-C для обновления прошивки.