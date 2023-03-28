Представлен объектив Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 для M4/3

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью Yongnuo YN 12-35mm F/2.8-4 M, которая предназначена для беззеркальных камер системы M4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24-70 мм в эквиваленте полного кадра, оптической конструкцией из 14 элементов в 11 группах, включая асферические линзы, элементы с низким уровнем дисперсии и высоким коэффициентом преломления, минимальным расстоянием для фокусировки в 13 мм на коротком конце, 7-лепестковой диафрагмой в диапазоне F/2.8-4, системой автофокусировкой с шаговым мотором, резьбой для светофильтра 67 мм, размерами 79:94 мм и массой 318 граммов. Цена объектива составляет 435 долларов.