Представлен объектив Yongnuo YN 16mm F/1.8S DA DSM

Китайская компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью YN16mm F1.8S DA DSM, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-С с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 16 мм (24 мм в 35-мм эквиваленте), тихим DSM приводом автофокуса, переключателем AF/MF, кнопкой блокировки фокуса (AFL), разъемом USB-C для обновления прошивок, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, оптической схемой из 10 элементов в 8 группах, в том числе одним низкодисперсным, одним сверхнизкодисперсным, двумя линзами с высоким коэффициентом преломления и двумя асферическими линзами, минимальной дистанцией для фокусировки 17 см, углом обзора 83° 62” (диагональ), максимальным увеличением 0,15x, резьбой для светофильтра 58 мм, габаритами 64:69 мм и массой 273 грамма. Объектив появится в продаже 12 сентября по цене в 1400 юаней или около 12200 рублей.

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