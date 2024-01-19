Представлен объектив Yongnuo YN 35mm F/2 R DF DSM

Компания Yongnuo представила объектив YN 35mm F/2 Z DF DSM, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Canon RF. Новинка характеризуется оптической конструкцией из девяти линз в восьми группах, включая один асферический элемент, один из низкодисперсного стекла и два элемента из стекла с высоким коэффициентом преломления, многослойным просветляющим покрытием, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2 и минимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, коэффициентом увеличением 0.13х, переключателем AF/MF, системой автофокусировки с шаговым двигателем с цифровым управлением (DSM), настраиваемым кольцом для регулировки фокусировки, диафрагмы или других настроек, резьбой для светофильтра 52 мм, кнопкой Fn, алюминиевым корпусом, массой 290 граммов и размерами 68:73 мм. Цена объектива составляет 375 долларов.

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