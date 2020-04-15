Представлен объектив Yongnuo YN 50mm F/1.8S для байонета Sony E

Китайская компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью Yongnuo 50 мм F/1.8S DA DSM для беззеркальных камер Sony формата APS-C. Новинка характеризуется углом обзора 30,4 градусов, оптической схемой из 8 линз, расположенных в 7 группах, семилепестковой диафрагмой 7, диаметром для фильтра 49 мм, минимальным расстоянием фокусировки 45 см, максимальным увеличением 0,14 раза, системой автоматической фокусировки с шаговым мотором DSM, массой в 146 граммов и портом USB. Цена и дата начала продаж Yongnuo 50 мм F/1.8S DA DSM будут объявлены позже.