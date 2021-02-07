Представлен объектив Yongnuo YN25mm F/1.7M

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью YN25mm F/1.7M, который весит всего 150 грамм. Новинка также характеризуется автоматической фокусировкой с шаговым приводом, фокусным расстоянием 25 мм (50 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 49,4°, диафрагмой f/1,7-f/22, 7-лепестковой диафрагмой, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, в том числе один асферический и два ED-элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, максимальным увеличением 0,2х, диаметром фильтра 52 мм, диаметром 60,8 мм и длиной 66,6 мм. К сожалению, цена и дата старта продаж производителем пока не называются.

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