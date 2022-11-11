Представлен объектив Yongnuo YN35mm F/2 Z DF DSM

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью YN 35mm F/2 Z DF DSM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется оптической конструкцией из девяти элементов в восьми группах, в том числе одной асферической линзой, одной линзой из низкодисперсного стекла и двумя линзами из стекла с высоким коэффициентом преломления, многослойным просветляющим покрытием, 7-ми лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2 и максимальным F/16, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см с увеличением 0.13х, кнопкой AF/MF, шаговым двигателем автофокуса с цифровым управлением (DSM), многофункциональным кольцом, кнопкой Fn, алюминиевым корпусом, резьбой для светофильтра 52 мм, защитой от влаги и пыли, интерфейсом USB-С, массой 290 граммов и размерами 68:73 мм. Цена объектива в Китае составляет 1800 юаней или примерно 15 тысяч рублей.