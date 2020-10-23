Представлен объектив Yongnuo YN35mm f/2S DF DSM

Китайская компания Yongnuo представила полнокадровый объектив YN35mm f/2S DF DSM, который предназначен для беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой, фокусным расстоянием 35 мм, углом поля зрения 66,31° по диагонали, диафрагмой f/2,0-f/16, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, включая один асферический, один элемент с малой дисперсией и два элемента с высоким коэффициентом преломления, 7-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 35 см, максимальным увеличением 0,13х, диаметром для фильтра 52 мм, диаметром 67 мм, длиной 72 мм и массой 295 г. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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