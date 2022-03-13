Представлен объектив Yongnuo YN85mm F1.8Z DF DSM

Компания Yongnuo пополнила ассортимент автофокусных объективов моделью YN85mm F1.8Z DF DSM для полнокадровых беззеркальных фотокамер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется шаговым приводом автофокуса, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/18, оптической конструкцией из девяти элементов в восьми группах, углом поля зрения 28,83°, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см, максимальным увеличением 0,13х, резьбой для светофильтра 58 мм, диаметром 68 мм, длиной 89 мм, массой 405 граммов, защитой от пыли и брызг, переключателем ручной или автофокусировки, программируемой клавишей Fn и портом USB Type-C с резиновой заглушкой.