Представлен объектив Зенитар 1.5/50 для байонета Sony E

Холдинг «Швабе» пополнил ассортимент мануальных объективов моделью «Зенитар 1.5/50», которая предназначена для беззеркальных полнокадровых камер с креплением Sony E-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, максимальной диафрагмой F/1.5, минимальной F/22 и ручным управлением диафрагмой. Объектив будет производиться на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ). Старт продаж новинки запланирован на следующий год, но цена пока не сообщается. В следующем году холдинг планирует выпустить 7 новых фотообъективов для различных фотосистем. Например, это будет «Зенитар 2/35» для камер Sony с байонетом E-mount, «Селена 1.9/58 для камер Nikon и Canon, а также Зенитар 2.8/21» и «Зенитар 1.0/50» для фотокамер Leica.