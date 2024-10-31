Представлен объектив объектив Sirui Aurora 85mm F/1.4 AF

Компания Sirui пополнила ассортимент объективов моделью Sirui Aurora 85mm F/1.4 AF, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Sony E, Nikon Z и X-mount. Новинка характеризуется массой 540 граммов, 15-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, переключателем режимов кольца диафрагмы, оптической схемой из 14 элементов в 9 группах, включая линзу со сверхнизкой дисперсией, асферическую линзу и три элемента с высоким преломлением, продвинутой системой автофокусировки, габаритами 80.3:102 мм, углом обзора 28.64, минимальной дистанцией для фокусировки 85 см и максимальным увеличением 0.12x. Объектив уже доступен на российском рынке по цене в 54 тысячи рублей.

Представлен объектив объектив Sirui Aurora 85mm F/1.4 AF…
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