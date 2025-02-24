Представлен обновленный объектив Leica Summilux 50mm F/1.4

Компания Leica объявила о выпуске новой версии культового объектива Leica Summilux 50mm F/1.4, который изначально был представлен в 1959 году. Новинка характеризуется корпусом из цельной латуни массой 417 граммов, максимальным значением диафрагмы F/1.4 и минимальным F/16, полностью ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 0,7 метра, 12-лепестковой диафрагмой, оптической схемой из 7 линз в 5 группах, резьбой для светофильтра 46 мм и фирменной блендой в комплекте поставки. Производитель отмечает, что объектив собирается вручную в Германии. Его цена составляет 3895 долларов.

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