Представлен парогенератор Philips PerfectCare Expert Plus

2018-09-07, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Philips PerfectCare Expert Plus; [88]
Парогенератор Philips PerfectCare Expert Plus сочетает в себе все необходимое для того, чтобы уход за вещами был комфортным и не отнимал много времени, даже если предстоит справиться с одеждой и бельем для большой семьи. Прозрачный резервуар для воды вмещает в себя 1,8 л, что позволяет гладить без перерыва до 2 часов. А если вода закончится, световой индикатор укажет на то, что нужно долить жидкость. Сам утюг очень легкий – его удобно держать руке, при этом запястье не устает, а пользоваться им можно не только на горизонтальной поверхности, но и вертикально, используя функцию отпаривания.

Утюг парогенератора будет приятно скользить по ткани и не оставит следов или блеска. У нового PerfectCare Expert Plus премиальная подошва SteamGlide Advanced, оснащенная запатентованным покрытием из 6 слоев, один из которых выполнен из титана. Подошва устойчива к царапинам и облегчает глажение. Парогенератор Philips PerfectCare Expert Plus в продаже с октября. В линейке представлено 4 модели по рекомендованной розничной цене от 28 990 до 30 990 рублей.

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