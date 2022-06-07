Объектив Laowa 24mm T14 2x Periprobe оценен в $2300

Компания Venus Optics пополнила ассортимент макрообъективов моделью Laowa 24mm T14 2x Periprobe, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом ARRI PL, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony E и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, 7-лепестковой диафрагмой Т14-40, углом обзора 85°, оптической схемой из 28 элементов в 19 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 20 мм, максимальным увеличением 2x, размерами 61,3:408 мм, габаритами передней трубки D29:408 мм, возможностью поворота на 90°и вращения на 360°, резьбой 1/4″, массой объектива 770 граммов, а сменного корпуса – 248 граммов. Объектив доступен для предзаказа по цене в 2300 долларов.