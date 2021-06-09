Представлен первый холодильник на HarmonyOS

Midea только что представила довольно интересную новинку в сегменте бытовой техники — это новый холодильник, первый в мире с технологией HarmonyOS от Huawei. Устройство также является интеллектуальным продуктом и предлагает пользователю различные функции, которые будут доступны со смартфона. Например, поскольку устройство является представителем умных гаджетов и работает в системе умного дома, пользователь может узнавать о свежести продуктов не открывая сам холодильник — можно просто посмотреть на смартфоне, что находится в вашем холодильнике. Также пользователь может получить полный перечень блюд, которые можно приготовить из тех продуктов, которые у вас есть в холодильнике — тоже весьма удобно.

Холодильник с поддержкой HarmonyOS может похвастаться общим объемом 603 литра, из которых 382 литра — это объем различных отсеков, а морозильная камера имеет объем 194 литра. Кроме того, устройство также может похвастаться низким потреблением энергии. В настоящее время устройство доступно в торговом центре Huawei по цене 7999 юаней (примерно 1250 долларов США), но в обозримом будущем производитель планирует выпустить холодильник и за пределами Китая. В России, скорее всего, новинка тоже будет продаваться, так как производитель ранее свои гаджеты к нам уже привозил. Другое дело, что за такие деньги аналогичные функции может предоставить и Samsung, например, у которого куда больше шансов на успех, чем у китайского бренда с малоизвестной ОС.