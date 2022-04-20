Представлен первый одноплатный компьютер Firefly ROC-RK3588S-PC

Firefly анонсировала ROC-RK3588S-PC, первый одноплатный компьютер (SBC) на базе процессора Rockchip RK3588S. RK3588S представляет собой уменьшенный RK3588 с меньшим количеством функций для более доступных одноплатных компьютеров. Для справки, ранее в этом году CNX Software объяснила технические детали между RK3588 и RK3588S. Однако RK3588S имеет тот же процессор, графический процессор и NPU, что и RK3588.

ROC-RK3588S-PC имеет размеры 90 x 60 мм и весит около 50 грамм. SBC можно будет заказать с оперативной памятью LPDDR4, LPDRR4x и LPDDR5 от 4 до 32 ГБ, а также с флэш-памятью eMMC от 16 до 128 ГБ. Кроме того, ROC-RK3588S-PC имеет слот M.2 2242 для добавления твердотельного накопителя NVMe, совместимого с PCIe 2.0. Кроме того, у SBC есть множество других операций ввода-вывода, как показано на снимке экрана ниже.

В настоящее время Firefly продает ROC-RK3588S-PC за 219 долларов США с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. В качестве альтернативы компания предлагает конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища за 299 долларов США. Однако компания не подтвердила, сколько будут стоить варианты с 16 ГБ и 32 ГБ ОЗУ и когда они будут доступны. Все модели должны быть совместимы с большим количеством операционных систем, включая Android 12.0, Debian 11 и Ubuntu Desktop.
Представлены сервера SuperBlade, Twin и Ultra от Supermicro …
Представлены сервера SuperBlade, Twin и Ultra от Supermicro Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений объявляет о …
Microsoft работает над 3D-смайликами для Windows 11…
Microsoft работает над 3D-смайликами для Windows 11Microsoft работает над 3D-смайликами для Windows после того, как в прошлом году они сначала продемонстрир…
Выпущен новый проектор BenQ X3000i 4K с частотой обновления …
Выпущен новый проектор BenQ X3000i 4K с частотой обновления Сегодня в Индии был представлен новейший проектор BenQ X3000i 4K. Проектор BenQ X3000i обеспечивает исход…
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых …
Бета-версия Google Play Games теперь доступна для некоторых Google пообещал обеспечить более глубокую интеграцию приложений Android с Windows и теперь запускает бета…
Объявлено о выпуске Chrome OS Flex для пользователей ПК и Ma…
Объявлено о выпуске Chrome OS Flex для пользователей ПК и MaКомпания Google представила новую версию Chrome OS для пользователей ПК и Mac под названием Chrome OS Fle…
TerraMaster представил компактный NAS T12-423 с 12 отсеками …
TerraMaster представил компактный NAS T12-423 с 12 отсеками TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хра…
Google отказывается от Stadia и хочет передать лицензию техн…
Google отказывается от Stadia и хочет передать лицензию технТо, что служба потоковой передачи игр Stadia от Google не совсем в лучшем состоянии, не является новостью…
Melco N10/2 является самой эффективной цифровой музыкальной …
Melco N10/2 является самой эффективной цифровой музыкальной Японский производитель высококачественной музыки Melco только что запустил новую флагманскую цифровую муз…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor