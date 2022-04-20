Представлен первый одноплатный компьютер Firefly ROC-RK3588S-PC

Firefly анонсировала ROC-RK3588S-PC, первый одноплатный компьютер (SBC) на базе процессора Rockchip RK3588S. RK3588S представляет собой уменьшенный RK3588 с меньшим количеством функций для более доступных одноплатных компьютеров. Для справки, ранее в этом году CNX Software объяснила технические детали между RK3588 и RK3588S. Однако RK3588S имеет тот же процессор, графический процессор и NPU, что и RK3588.

ROC-RK3588S-PC имеет размеры 90 x 60 мм и весит около 50 грамм. SBC можно будет заказать с оперативной памятью LPDDR4, LPDRR4x и LPDDR5 от 4 до 32 ГБ, а также с флэш-памятью eMMC от 16 до 128 ГБ. Кроме того, ROC-RK3588S-PC имеет слот M.2 2242 для добавления твердотельного накопителя NVMe, совместимого с PCIe 2.0. Кроме того, у SBC есть множество других операций ввода-вывода, как показано на снимке экрана ниже.

В настоящее время Firefly продает ROC-RK3588S-PC за 219 долларов США с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. В качестве альтернативы компания предлагает конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища за 299 долларов США. Однако компания не подтвердила, сколько будут стоить варианты с 16 ГБ и 32 ГБ ОЗУ и когда они будут доступны. Все модели должны быть совместимы с большим количеством операционных систем, включая Android 12.0, Debian 11 и Ubuntu Desktop.