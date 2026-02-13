Lenovo готовит к релизу новый гибридный планшет

По данным надёжного источника, компания Lenovo в этом году намерена вернуться к выпуску нового поколения планшетов из линейки ThinkPad Detachable. Издание Windows Latest получило доступ к серии рекламных рендеров предполагаемой модели ThinkPad X13 Detachable Gen 1 в цвете Eclipse Black — судя по индексу X13, устройство оснастят 13-дюймовым дисплеем с более тонкими рамками, что станет заметным шагом вперёд по сравнению со вторым поколением ThinkPad X12 Detachable. Последний уже уступает конкурентам в технологическом плане, в частности линейкам Surface Pro 11 и Surface Pro 12 от Microsoft, представленным как на архитектуре x86, так и на Arm. Изучая изображения ThinkPad X13 Detachable Gen 1 с водяными знаками, пользователи обратили внимание на порты USB Type-C с символами молнии.

Это может указывать на поддержку Thunderbolt 4, а значит внутри, вероятно, установлен современный процессор Intel. В эксклюзивном материале Windows Latest предполагается, что Lenovo выберет мобильный процессор Core Ultra 3 Panther Lake-H. Когда в 2024 году вышел ThinkPad X12 Detachable Gen 2 с процессорами серии Core Ultra 100U Meteor Lake, их сочли недостаточно производительными даже в конфигурации с Core Ultra 7 164U с поддержкой vPro. Ожидается, что увеличенная в размерах новинка будет представлена уже в следующем месяце на выставке Mobile World Congress 2026, которая пройдет в Барселоне с 2 по 5 марта. Поклонников ThinkPad порадует фирменной дизайн магнитной клавиатуры и TrackPoint.
