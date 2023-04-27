Представлен подводный дрон Qysea Fifish V-EVO

Компания Qysea пополнила ассортимент подводных дронов моделью Fifish V-EVO, которая может снимать видео в разрешении 4K при 60 к/с. Новинка характеризуется возможностью снимать видео на глубине до 100 метров, катушкой и кабелем для связи с оператором (длина кабеля составляет 100 метров), пультом дистанционного управления, сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 166 градусов, двумя прожекторами с яркостью 5000 люмен и температурой 5500K, шестью моторами и монтажным портом для использования различных инструментов. Цена дрона составляет 1300 долларов. Комплект с роботизированной рукой обойдется в 1600 долларов.

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