Представлен полнокадровый объектив Sigma 17mm F/4 DG DN Contemporary

Компания Sigma представила новый полнокадровый объектив Sigma 17mm F/4 DG DN Contemporary, который предназначен для полнокадровых фотоаппаратов с байонетами Sony E и L-Mount. Новинка характеризуется минимальным расстоянием для фокусировки 0,12 м, оптической конструкцией из 9 элементов в 8 группах, углом обзора 103.7°, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4 и минимальным F/22, максимальным увеличением 0.28x, диаметром светофильтра 55 мм, размерами 64:50.8 мм и массой 220 граммов. Цена Sigma 17mm F/4 DG DN Contemporary составляет 600 долларов. Ниже можно взглянуть на примеры снимков, сделанных на этот объектив.