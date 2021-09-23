Представлен полнокадровый объектив Viltrox AF 35/1.8 Z Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 35/1.8 Z, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется шаговым приводом автофокуса со внутренней фокусировкой, поддержкой фокусировки по глазам Nikon Eye AF, портом USB-C, многослойным покрытием HD nano, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/16, оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 40 см, максимальным увеличением 0,1х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 55 мм, диаметром 70 мм, длиной 89,9 мм и массой 370 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов. Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 35/1.8 Z, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется шаговым приводом автофокуса со внутренней фокусировкой, поддержкой фокусировки по глазам Nikon Eye AF, портом USB-C, многослойным покрытием HD nano, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/16, оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 40 см, максимальным увеличением 0,1х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 55 мм, диаметром 70 мм, длиной 89,9 мм и массой 370 граммов. Цена объектива составляет 400 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:45 . Продукт - Viltrox AF 35/1.8 Z Комментарии и отзывы Viltrox AF 35/1.8 Z

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