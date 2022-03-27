Представлен портативный игровой ПК GPD Win Max 2

Компания GPD пополнила ассортимент компактных игровых компьютеров моделью GPD Win Max 2, цена и дата начала продаж которого будут объявлены позже. Собственно, производитель даже не раскрыл дизайн новинки, показав лишь скромный эскиз.

Что до характеристик, устройство оснастили 10-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 или 2560:1600 пикселей, корпусом с размерами 228:160 мм, 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i7-1280P 12-го поколения с тактовой частотой до 4,80 ГГц и 24 МБ умного кеша, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, дополнительным слотом M.2, аккумулятором ёмкостью 65 Втч, четырьмя динамиками, интерфейсом Thunderbolt 4, тремя разъемами USB 3.2 Gen 2, веб-камерой и QWERTY-клавиатурой с подсветкой.
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