Представлен портативный роутер GL.iNet Slate 7

Компания GL.iNet пополнила ассортимент портативных двухдиапазонных роутеров моделью Slate 7 (GL-BE3600), которая может похвастаться поддержкой стандарта Wi-Fi 7. Новинка также характеризуется небольшим сенсорным дисплеем для управления настройками, поддержкой одновременного подключения 120 устройств, скоростью до 688 Мб/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2882 Мб/с в частоте 5 ГГц, двумя портами Lan Ethernet (2,5 ГГц), программной оболочкой OpenWrt версии 23.05 (5.4.213) с поддержкой плагинов для расширенного управления, интерфейсом USB-C с поддержкой зарядки от внешнего аккумулятора и комплектным адаптером питания. Маршрутизатор появится в продаже в апреле по цене в 150 долларов.

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