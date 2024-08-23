Представлен роутер ASUS ROG Rapture GT-BE19000

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых маршрутизаторов с поддержкой Wi-Fi 7 моделями ROG Rapture GT-BE19000 и RT-BE86U. Первый характеризуется поддержкой модемов 4G/5G, максимальной пропускной способностью беспроводной сети 19 Гб/с, семью портами LAN Ethernet (два 10 Гб/с, остальные – 2,5 Гб/с), технологией Multi-Link Operation (MLO) и модуляцией 4096-QAM, функцией гостевой сети, родительским контролем, работой с устройствами IoT, технологией Trend Micro AiProtection Pro для безопасности соединения и 3-уровневым игровым ускорением. Вторая модель имеет пропускную способность беспроводной сети 6800 Мб/с, один порт Ethernet на 10 Гб/с и четыре на 2,5 Гб/с. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.