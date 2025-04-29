Представлен роутер ASUS RT-BE82U с Wi-Fi 7

Компания ASUS объявила о выпуске роутера RT-BE82U, который основан на четырехъядерном процессоре Broadcom с максимальной частотой 2,0 ГГц. Новинка также характеризуется 1 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, усилителем Skyworks, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 7 (802.11be) со скоростью передачи данных до 6500 Мбит/с, пятью разъемами Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с каждый и портом USB 3.0 для подключения внешних накопителей. Цена маршрутизатора на дебютном китайском рынке составляет 1500 юаней или около 17000 рублей. Продажи стартуют 30 апреля.