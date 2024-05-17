Представлен складной геймпад ASUS ROG Tessen

Компания ASUS пополнила ассортимент мобильных геймпадов моделью ROG Tessen, которая может похвастаться уникальной складной конструкцией. Его масса составляет всего 136 граммов. Отметим наличие программируемых кнопок из алюминиевого сплава, резиновых опорных накладок, совместимых с чехлами для смартфонов толщиной от 7 до 14,5 мм, джойстиком с точностью управления (высота 18 мм и диапазон перемещения 22°), механическими микропереключателями перекрёстных клавиш и кнопок ABXY, портом USB-C для подключения, сквозной 18-Вт зарядкой и подсветкой Aura RGB. Цена и дата начала продаж геймпада будут объявлены позже.

Представлен складной геймпад ASUS ROG Tessen…
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