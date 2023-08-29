Представлен современный моноблок DIGMA PRO AiO 23A

Отличные новости для пользователей, которые давно искали передовое устройство для учёбы, работы из дома, сёрфинга интернета или развлечений — представлен современный моноблок DIGMA PRO AiO 23A, способный закрыть потребности в большинстве сценариев. Данная новинка получила экран диагональю 23,8 дюйма, чего предостаточно для просмотра фильмов, изучения документации, чтения новостей или чего-либо ещё, при этом новый компьютер может похвастаться весьма производительным железом. Дело в том, что за основу моноблока взят процессор AMD Ryzen 3 5425U на четыре вычислительных ядра, который работает на частоте от 2,7 до 4,1 ГГц. Есть и более производительное решение с процессором AMD Ryzen 5 5625U, который демонстрирует уже от 2,3 до 4,3 ГГц — подойдёт для тех, кто нуждается в большей мощности для сложных задач.

При этом моноблок работает на базе операционной системы Windows 11, что существенно упрощает установку драйверов, работу с окнами и необходимым программным обеспечением, оперативная память в базовой версии представлена 8 ГБ DDR4, но при необходимости можно эту память расширить до 64 ГБ. Также здесь имеется твердотельный накопитель на 256 ГБ и возможность расширить это пространство, но главное преимущество моноблока в том, что это цельное устройство. Вы просто ставите гаджет на стол, включаете его в розетку и можно работать — не нужно собирать ПК из отдельных комплектующих, переживать о несоответствии или сбоях. Всё просто работает.