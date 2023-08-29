Представлен современный моноблок DIGMA PRO AiO 23A

Отличные новости для пользователей, которые давно искали передовое устройство для учёбы, работы из дома, сёрфинга интернета или развлечений — представлен современный моноблок DIGMA PRO AiO 23A, способный закрыть потребности в большинстве сценариев. Данная новинка получила экран диагональю 23,8 дюйма, чего предостаточно для просмотра фильмов, изучения документации, чтения новостей или чего-либо ещё, при этом новый компьютер может похвастаться весьма производительным железом. Дело в том, что за основу моноблока взят процессор AMD Ryzen 3 5425U на четыре вычислительных ядра, который работает на частоте от 2,7 до 4,1 ГГц. Есть и более производительное решение с процессором AMD Ryzen 5 5625U, который демонстрирует уже от 2,3 до 4,3 ГГц — подойдёт для тех, кто нуждается в большей мощности для сложных задач.

При этом моноблок работает на базе операционной системы Windows 11, что существенно упрощает установку драйверов, работу с окнами и необходимым программным обеспечением, оперативная память в базовой версии представлена 8 ГБ DDR4, но при необходимости можно эту память расширить до 64 ГБ. Также здесь имеется твердотельный накопитель на 256 ГБ и возможность расширить это пространство, но главное преимущество моноблока в том, что это цельное устройство. Вы просто ставите гаджет на стол, включаете его в розетку и можно работать — не нужно собирать ПК из отдельных комплектующих, переживать о несоответствии или сбоях. Всё просто работает.
Apple существенно урезала возможности апгрейда Mac Pro…
Сразу после того, как специалисты разобрали новую модель компьютера Mac Studio, команда iFixit произвела …
Apple Vision Pro получил уникальную оперативную память…
По данным информационного издания Korea Herald, в Apple Vision Pro используется 1-гигабитная DRAM-память,…
Apple готовит к релизу новый Mac Mini на М3…
По информации издания Bloomberg, в 2024 году Apple, вероятно, выпустит новую версию Mac Mini на базе проц…
Epson представила проектор Pro EX11000 3LCD…
Сегодня компания Epson официально представила новый беспроводной лазерный проектор Pro EX11000 3LCD (рабо…
ASUS готовит к релизу компактный компьютер ROG NUC…
Intel недавно стала постепенно выходить из бизнеса с компьютерами NUC, передав данное направление своим к…
ThundeRobot готовит к релизу компактный и мощный компьютер M…
Компания ThundeRobot, крупный игрок на китайском рынке, который в последнее время активно работает над по…
Apple готовит очень мощную версию чипа M3 Ultra…
По информации издания Bloomberg, компания Apple проводит испытания чипа M3 Ultra с существенным приростом…
Cooler Master представила кулер MasterAir MA824 Stealth…
Компания Cooler Master официально представила новый флагманский двухбашенный кулер под названием MasterAi…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor