Представлен среднеформатный объектив Hasselblad XCD 45mm f/4P

Шведская компания Hasselblad представила самый легкий объектив для беззеркальных камер среднего формата – XCD 45mm f/4P. Новинка весит всего 320 г. Объектив также характеризуется фокусным расстоянием 46,2 мм (ЭФР 36 мм), углом поля зрения 61°, диафрагмой f/4-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 7 группах, включая два асферических элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 0,35 м, максимальным увеличением 1:5,2, диаметром фильтров 62 мм, диаметром 80 мм и длиной 52 мм. Hasselblad XCD 45mm f/4P уже доступен для предзаказа по цене в 1100 долларов.