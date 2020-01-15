Представлен среднеформатный объектив Hasselblad XCD 45mm f/4P

2020-01-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Hasselblad XCD 45mm f/4P; [61]
Шведская компания Hasselblad представила самый легкий объектив для беззеркальных камер среднего формата – XCD 45mm f/4P. Новинка весит всего 320 г. Объектив также характеризуется фокусным расстоянием 46,2 мм (ЭФР 36 мм), углом поля зрения 61°, диафрагмой f/4-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 7 группах, включая два асферических элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 0,35 м, максимальным увеличением 1:5,2, диаметром фильтров 62 мм, диаметром 80 мм и длиной 52 мм. Hasselblad XCD 45mm f/4P уже доступен для предзаказа по цене в 1100 долларов.


Комментарии и отзывы Hasselblad XCD 45mm f/4P
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