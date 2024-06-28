Представлен стабилизатор для смартфонов Zhiyun Smooth 5S AI…

Компания Zhiyun пополнила ассортимент стабилизаторов для смартфонов моделью Smooth 5S AI, которая поддерживает смартфоны массой от 150 до 300 граммов. Новинка характеризуется съемным модулем отслеживания AI Tracker в версиях Combo и PRO, улучшенным алгоритмом стабилизации, моторами с высоким крутящим моментом, поддержкой управления жестами для запуска или остановки записи видео, встроенным 2-Вт источником света с пиковой яркостью 650 люмен, двумя дополнительными источниками света с магнитным креплением с суммарной яркостью 2040 люмен (цветовая температура 5000 К и индекс цветопередачи CRI – 90), вращающимся колесиком для зума и фокусировки, поддержкой зарядки USB Power Delivery (PD) и автономностью до 26 часов.