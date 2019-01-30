Представлен светильник Philips Somneo Sleep&Wake-up Light

Световой день в осенне-зимний период становится значительно короче, в отличие от списка дел, а легкое и радостное настроение куда-то исчезает, когда даже ранним утром за окном темно. Чтобы помочь организму просыпаться, компания Philips разработала световой будильник Somneo Sleep&Wake-up Light, который создаст необходимые условия. Прибор имитирует рассвет, наполняя комнату светом и постепенно увеличивая его интенсивность, и обеспечивает приятное пробуждение. За полторы минуты до установленного времени будильник включит одну из семи встроенных мелодий или любимую радиостанцию.

Для большего удобства Somneo Sleep&Wake-up Light можно подключить к мобильному телефону как музыкальную колонку или использовать как прикроватный светильник. Новый будильник Somneo Sleep&Wake-up Light уже в продаже. Рекомендованная розничная цена составляет 14 990 рублей.