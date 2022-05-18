Представлен умный проектор Lenovo YOGA 7000

Китайский технологический гигант Lenovo официально представил свой первый проектор флагманского семейства YOGA. Смарт-проектор под названием Lenovo YOGA 7000 поступит в продажу в конце этого месяца.

Интеллектуальный проектор Lenovo YOGA 7000 призван изменить правила игры на рынке высококачественных проекторов. Интеллектуальный проектор YOGA 7000 имеет трехмерный обтекаемый и закругленный корпус с двухсторонней конструкцией из авиационного алюминия. Он имеет автоматический затвор, а также оснащен атмосферным светом со звуковым эффектом VIFA.

Новый проектор имеет функцию «оптического зума» в проекции высокого класса, на которую не влияет размер внутреннего пространства. Изображение может быть увеличено или уменьшено произвольно без ущерба для качества изображения. В сочетании с 2400 люменами ANSI качество проекционного изображения значительно улучшилось.

Интеллектуальный проектор Lenovo YOGA 7000 также оснащен 0,47-дюймовым оптическим микрозеркальным чипом DMD большого размера. Он также использует четырехламповый светодиодный источник света Osram и поддерживает декодирование 8K. Что касается звуковой системы, умный проектор оснащен звуком кинематографического уровня VIFA. Под капотом установлены два независимых полнодиапазонных динамика с рубидиевыми магнитами мощностью 10 Вт. Проектор также поддерживает независимый аудиорежим Bluetooth.

Проектор YOGA 7000 оснащен интеллектуальной системой определения глубины. Он также оснащен лазерным автофокусом, интеллектуальным предотвращением препятствий, интеллектуальным выравниванием экрана и другими функциями. Компания пока не раскрыла цену проектора YOGA 7000.