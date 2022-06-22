Представлен умный робот-пылесос Anker Robovac G20

Anker представила новейшее устройство Robovac G20 Hybrid - это гибридный робот-пылесос с функциями пылесоса и швабры.

Мощность всасывания Robovac G20 Hybrid составляет до 2500 Па. Он предлагает четыре режима всасывания, увеличенный поток воздуха и бесшумную работу по дому. Robovac G20 имеет максимальную громкость звука 55 дБ и обеспечивает отличную работу благодаря технологии Boost IQ. Робот-пылесос работает на основе технологии сжатия пыли Ultra-Pack. Настроить области уборки, режимы и время уборки с помощью приложения Eufy. Технология AI Map 2.0 в новинке позволяет легко отображать область уборки для оптимальной уборки.

Anker Robovac G20 Hybrid продается в Индии по цене 23 999 рупий (307 долларов).