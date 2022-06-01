Представлен умный робот-пылесос Haier TH27U1

Сегодня компания Haier объявила о запуске своего первого робота-пылесоса Haier TH27U1. Умный робот-пылесос Haier имеет стильный дизайн и несколько впечатляющих функций.

Умный робот-пылесос Haier имеет номер модели TH27U1 и имеет интеллектуальное управление. Его большая батарея емкостью 2600 мАч означает, что устройство может работать до 90 минут. Мощность всасывания нового робота-пылесоса составляет 2,2 кПа, а датчики приближения обеспечивают оптимальную производительность. Он может очищать различные типы полов, мастерски избегая препятствий во время работы. Объем пылесоса составляет 600 мл. Для робота-пылесоса также доступен резервуар для воды на 350 мл.

Датчики перепада высоты в умном роботе-пылесосе Haier позволяют устройству не падать с высоты. С помощью приложения Haier Smart пользователь может планировать задачи по уборке, давать голосовые команды, а также выполнять ряд других задач. Присутствуют четыре режима очистки, а именно: Auto, Edge, Spot и Manual. Уровень шума устройства ниже 65 дБ, и устройство автоматически вернется на зарядную станцию ​​для зарядки.

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