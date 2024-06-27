Представлен умный телескоп Dangdangli TW2

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представили умный астрономический телескоп Dangdangli TW2, который представляет собой гибрид телескопа и цифровой камеры. Новинка характеризуется телеобъективом с фокусным расстоянием 500 мм, максимальной диафрагмой F/6,10, диаметром 82 мм, цифровой камерой на базе сенсора оптического формата 1/1,8 дюйма, возможностью записывать видео в 4K, поддержкой интеллектуальной обработки фото, батареей ёмкостью 6000 мАч, 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD и функцией поворота на 180 градусов, чипом Novatek, пультом дистанционного управления, а также адаптерами беспроводной свяхи Wi-Fi и Bluetooth. Цена и дата начала продаж устройства будут объявлены позже.

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