Представлен универсальный гаджет Xiaomi Hub Gateway

Xiaomi представила универсальный гаджет Xiaomi Hub Gateway. Новейший центр управления подключением к умному дому Xiaomi способен обслуживать сотни подключенных устройств.

Гаджет способен подключаться к различным типам интеллектуальных устройств, чтобы получать инструкции и информацию о расписании для умного дома. Это интерфейс для различных устройств умного дома, который создает более богатую и эффективную среду приложений. Встроенный шлюз Bluetooth Mech может в любое время подключить 200 устройств Bluetooth Mesh и 100 устройств Bluetooth. Встроенный усилитель сигнала Bluetooth в шлюзе Xiaomi Hub Gateway позволяет устройству принимать сигналы Bluetooth на расстоянии в пределах дома, подключая к системе несколько комнат.

Управление гаджетом достигается за счет новой архитектуры локального хаба в Xiaomi Hub Gateway. Это означает, что устройства в одной и той же локальной сети сосредоточены на одном шлюзе, что обеспечивает локальную автоматическую связь для устройств одного семейства. По словам Xiaomi, колебания во внешней сети не помешают Hub Gateway заранее выполнять заданные задачи автоматизации. Устройство оснащено четырехъядерным процессором и имеет 4 ГБ дискового пространства. С помощью шлюза Xiaomi Hub Gateway возможны проводные и Wi-Fi-соединения, а несколько концентраторов обеспечивают бесплатное резервное копирование.