Представлен внешний SSD-накопитель ADATA SD600Q

ADATA Technology представляет новый внешний SSD-накопитель SD600Q. Новинка основана на памяти 3D NAND и обеспечивает скорости чтения/записи до 440МБ/с, что вчетверо быстрее, чем у обычных внешних жестких дисков. Так, на перенос 5ГБ Full HD фильма уйдет всего 26 секунд. Модель SD600Q также надежно защищена от внешних воздействий, работает тихо и без нагрева и потребляет минимум энергии.

На модель SD600Q распространяется трехлетняя гарантия. Покупателям доступны три варианта расцветки на выбор – черная, красная и синяя, и несколько вариантов объема до 960ГБ. Модель совместима с Windows, Mac OS и Android и поддерживает горячее подключение к ноутбукам, планшетам, смартфонам и игровым консолям, облегчая перенос контента между разными платформами. При размере с ладонь и весе в 60 г накопитель SD600Q легко поместиться в карман или сумку. При этом данные и внутренний механизм надежно защитит от внешних воздействий специальное силиконовое покрытие корпуса. Новинка прошла испытания на падение с высоты в 1.22 м, а также соответствует требованиям военного стандарта США MIL-STD-810G 516.6.