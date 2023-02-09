Представлен зум-объектив Canon RF 24-50mm F/4.5-6.3

Компания Canon представила объектив Canon RF 24-50mm F/4.5-6.3 IS STM, который предназначен для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов с байонетом RF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24-50 мм, оптической стабилизацией с эффективностью до 4.5 стопов, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4.5-6.3, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:9.1, оптической конструкцией из 8 элементов в 8 группах, мотором фокусировки STM, резьбой для светофильтра 58 мм, программируемым кольцом управления и массой 210 граммов. Цена объектива составляет 300 долларов.

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