Представлен зум-телеобъектив Fujinon GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR стоимостью в 2000 долларов

Новый зум-телеобъектива Fujifilm Fujinon GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR для среднеформатной системы GFX оценен в 2000 долларов. К характеристикам новинки относятся: фокусное расстояние до 100–200 мм, максимальная диафрагма — f/5,6, минимальная диафрагма — f/32 и конструкция, которая предусматривает использование 20 элементов в 13 группах. Объектив наделен системой стабилизации изображения, компенсирующей до пяти ступеней экспозиции. Сообщается также, что объектив имеет пылевлагозащищенное исполнение и сохранит работоспособность даже при эксплуатации температуры до минус 10 градусов Цельсия. Продажи устройства стартуют в следующем месяце.