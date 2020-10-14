Представлена APS-C -беззеркалка Canon EOS M50 Mark II

Компания Canon пополнила ассортимент кропнутых беззеркальных камер моделью EOS M50 Mark II, которая получила минимум изменений по сравнению с EOS M50. Новинку оснастили 24 Мп датчиком формата APS-C, процессором Digic 8, улучшенной системой автофокуса Dual Pixel, которая теперь отслеживает глаза и при видеосъемке, функцией съемки вертикального видео и транслирования его на YouTube Live, записью видео в разрешении 4K при 24 к/с, дополнительным кропом 1,5х и только контрастной автофокусировкой, серийной съемкой со скоростью 7,4 кадра и аккумулятором с автономностью 305 снимков. Камера появится в продаже в конце месяца по цене в 600 долларов за тушку, в 700 долларов за комплект с объективом 15-45/ 3,5-6,3 и 930 долларов с линзой 55-200/4,5-6,3.