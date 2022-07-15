Представлена Mesh-система D-Link EAGLE PRO AI AX3200

Мировой лидер в области сетевых технологий и подключения D-Link, объявил о выпуске новой Mesh-системы EAGLE PRO AI AX3200.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта и технологии Wi-Fi 6, EAGLE PRO AI AX3200 демонстрирует более высокую скорость до 3,2 Гбит/с. Mesh-система EAGLE PRO AI AX3200 представлена в варианте 2-pack (M32-2) и 3-pack (M32-3) и обеспечивают покрытие до 510 кв. м и 740 кв. м соответственно. Есть два встроенных порта Gigabit Ethernet LAN и один порт Gigabit WAN. Устройство соответствует стандартам безопасности, включая WPA3 и IEC 62443-4-1. С помощью приложения EAGLE PRO AI осуществляется управление, а также пользователям доступна полезная информация. Приложение полностью совместимо с Google Assistant и Amazon Alexa.

Стоимость и доступность D-Link EAGLE PRO AI AX3200 не раскрыты.