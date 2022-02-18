Представлена аналоговая зеркальная фотокамера SL660

Разработчики NONS создали новую камеру мгновенной печати со сменным креплением объектива. Это позволяет исключать широкий спектр различных объективов, включая крепления EF, M42, Nikon F, PK и CY. SL660 — это зеркальная фотокамера моментальной печати со сменными объективами, которая работает с пленкой Fujifilm instax Square Film и предлагает классический квадратный кадр 1:1, такой же, как у камеры моментальной печати Polaroid.

При использовании камеры SL660 у вас есть полный контроль над выдержкой, диафрагмой, режимом ручной выдержки, многократной экспозицией, а камера оснащена удобным креплением для внешней вспышки.

Видоискатель SL660 с пентапризмой обеспечивает естественную и интуитивно понятную ручную фокусировку. Вы можете создавать любые виды резкости и боке, как вам нравится. Мы разработали редуктор фокусного расстояния для системы видоискателя, чтобы обеспечить большее покрытие видоискателя и более высокое разрешение, чем у SL42. Комапния переработала блок рефлекторного зеркала, чтобы добиться более короткой задержки затвора, а также более компактного размера по сравнению с SL42. SL660 имеет встроенную оптическую систему, которая включает в себя три оптических стекла с многослойным просветлением, расширяющих поле изображения полнокадровых объективов до размера среднего формата 6X6.