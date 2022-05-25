Представлена беззеркальная камера Canon EOS R10

Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных фотокамер моделью EOS R10, которая оценена в 1100 долларов за версию с объективом RF-S18-45mm и 980 долларов только за «тушку». Новинка оснащается 24,2-Мп датчиком формата APS-C CMOS, аппаратной платформой DIGIC X, поддержкой серийной съёмки со скоростью 15 к/c с механическим затвором и 23 к/c c электронным, обновленной системой автофокуса с распознаванием людей, животных и транспорта, записью видео в 4K при 30 кадрах в секунду посредством суперсемплинга по всей площади сенсора, в 4K при 60 к/c с кроп-фактором 1.56x, записью видео с глубиной цвета 10 бит в формате HDR PQ, 2,36-дюймовым OLED-видоискателем с разрешением 2,36 млн пикселей, поворотным 3-дюймовым сенсорный экраном 1,04 млн точек, слотом для карты памяти UHS-II, разъемами USB Type-C и micro-HDMI, а также гнездом для микрофона.