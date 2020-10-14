Представлена беззеркальная камера Nikon Z 7II

Компания Nikon пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Z 7II, которая получила датчик разрешением 45,7 Мп, как и в первом поколении. Новинку также оснастили процессором EXPEED 6, скоростью серийной съемки 10 к/с (до 77 кадров в 12-разрядном формате RAW со сжатием без потерь), возможностью записи видео в 4K UHD при 60 к/с, записью на внешний рекордер в RAW с 12-битным представлением цвета (функция за дополнительную плату), слотом для карт памяти SD UHS-II и слотом для карт XQD или CFexpress (Type B), улучшенной системой автофокуса, диапазоном ISO 64-25600 (расширенный от 32 до 104 200), системой стабилизации, OLED-видоискателем на 3,69 млн пикселей, откидным 3,2-дюймовым дисплеем на 2,1 млн пикселей, аккумулятором EN-EL15c, корпусом с размерами 134:100,5:69,5 мм и массой 615 г. Цена камеры составляет 3000 долларов.

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